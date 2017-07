Suspeita de sequestrar bebê no DF portava certidão de nascimento em nome de outra criança, diz delegado

suspeita de sequestrar um bebê no Distrito Federal, Cevilha Moreira dos Santos, de 44 anos, presa na cidade de Planaltina, em Goiás, levava uma certidão de nascimento falsa de uma menina nascida na quarta-feira (28). O delegado Cristiomário Medeiros disse que acredita que a mulher queria ficar com o bebê para si, já que aparece como mãe da criança no documento (veja acima). A menina sequestrada já foi entregue de volta à mãe biológica.

O delegado destaca que não há dúvidas de que a certidão seja falsa. O documento mostra que a criança teria nascido em Sobradinho (DF), cidade onde a suspeita e a mãe do bebê sequestrado moram, e foi registrada no Gama, também no Distrito Federal. No registro, ela aparece como mãe da menina chamada Isabele dos Santos Silva.

“Vamos investigar como ela conseguiu esse documento e vamos intimar algumas pessoas que tiveram contato com ela que possam ajudar nas investigações”, disse o delegado ao G1.

Durante depoimento à Polícia Civil, a suspeita optou por não responder às perguntas do delegado e ficou em silêncio. “Ela não confessa e nem nega o crime. Também não explica a razão de ter levado a criança e nem para onde a estava levando”, detalhou.

Mulher é presa em Planaltina (GO) suspeita de sequestrar bebê no DF (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Ainda conforme o delegado, a Polícia Civil acredita que ela vinha procurando um bebê nas cidades do Entorno do Distrito Federal. Ele afirma que recebeu informações de que a suspeita já tinha até um berço em casa.

“Essa mulher tinha tido contato com a mãe da criança oferecendo emprego, dizia que era assistente social e que estava ali para dar um apoio se ela precisasse de ajuda. Fez isso para se aproximar dela. Um casal aqui da cidade que tem um bebê veio hoje nos informar que ela já havia se aproximado deles também oferecendo auxílio. Acreditamos que ela tenha premeditado tudo”, afirmou.

Medeiros disse ainda que a mulher foi autuada por uso de documento falso e sequestro qualificado, já que a vítima foi uma criança. O delegado informou ainda que não sabe se a mulher deve seguir presa em Goiás ou se será transferida para o Distrito Federal.

Prisão

A Polícia Militar de Goiás conseguiu prender a suspeita após receber uma denúncia. Com a mulher, a equipe recuperou o bebê de 3 meses de vida e o levou para o Hospital Municipal Santa Rita de Cássia.

“A PM conseguiu prendê-la antes dela entrar em um táxi. Ela não resistiu à prisão, foi examinada em um hospital da cidade, que não constatou quaisquer ferimentos nela ou no bebê”, confirmou o delegado.

Vídeo mostra momento em que bebê foi sequestrado

Crime

O sequestro da bebê aconteceu na manhã desta quinta, enquanto a mãe da criança fazia um exame médico em uma clínica particular de medicina do trabalho no Conic, no Setor de Diversões Sul, em Brasília. As imagens das câmeras de segurança, que mostram a mãe e a suspeita entrando juntas no prédio, são do condomínio onde ficam os consultórios (assista acima).

Funcionários da clínica disseram ao G1 que, ao sair da sala da médica, depois do exame, a mãe da criança perguntou pela mulher que a acompanhava. Como ninguém soube informar, aos gritos, ela teria dito que sequestraram o bebê.

Parentes da vítima afirmam que a suspeita de ter levado a criança é conhecida da família. Ela teria frequentado a casa da mãe do bebê durante uma semana.

Segundo informações de um tio da criança, a suspeita entregou uma cesta básica no valor de R$150 para a família dele. A mulher teria também oferecido um emprego para a mãe do bebê, que trabalha como faxineira.