Corpo de jovem desaparecido é encontrado dentro de grota em GO

O corpo do estudante Wagner Nascimento, de 18 anos, foi encontrado dentro de uma grota em Santa Cruz de Goiás, no sul goiano, nesta segunda-feira (3). A vítima estava desaparecida desde o último dia 23 de junho. O delegado responsável pelas investigações, Eduardo Eustáquio Rezende de Miranda, informou que parentes reconheceram o rapaz por meio de uma tatuagem na perna.

Segundo o delegado, o principal suspeito do homicídio já está preso junto com um comparsa. O investigado também é suspeito de matar a mãe de Wagner, Patrícia Nascimento, de 35 anos, com quem teve um relacionamento. Conforme Miranda, ele teria matado a mulher para ficar com a enteada, que tinha 13 anos na época.

“Ao saber que o autor era suspeito de matar a mãe dele, Wagner teria dito que o mataria para se vingar. Para se prevenir, o preso matou ele antes. No dia do crime, o comparsa dele chamou o Wagner para um lugar perto do mato e o autor o encontrou lá e cometeu o homicídio”, explicou o delegado ao G1.

Ainda segundo Miranda, a vítima teria conseguido morder o autor no braço antes de ser morto. O preso tem marcas de mordida, que serão analisadas. “Vou pedir para o Instituto Médico Legal [IML] analisar a arcada dentária do corpo e comparar com a marca deixada no braço do preso para termos mais uma confirmação de que ele é o autor”, completou.

Conforme o investigador, os suspeitos estão detidos por prisão temporária, que expira em 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30. No entanto, informou que deve pedir que a prisão seja transformada em preventiva.