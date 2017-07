Lula e Odebrecht depõem nesta terça como testemunhas de Cunha e Funaro

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o empresário Marcelo Odebrecht vão prestar depoimento nesta terça-feira (4), a partir das 14h30, como testemunhas de defesa do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e do doleiro Lúcio Funaro. Os dois depoimentos à Justiça Federal de Brasília serão prestados por meio de videoconferência.

Preso em Curitiba pela Lava Jato, Marcelo Odebrecht foi chamado como testemunha de Lúcio Funaro. O ex-presidente da maior empreiteira do país vai depor ao magistrado de Brasília na seccional da Justiça Federal do Paraná.

O ex-presidente da Câmara e o doleiro foram alvos de mandados de prisão da Operação Sépsis, desdobramento da Lava Jato que apura as supostas irregularidades no FI-FGTS. Eles são suspeitos de terem cobrado propina de empresários para liberar empréstimos com juros reduzidos por meio do fundo de investimentos abastecido com dinheiro dos trabalhadores.