Prefeitura de São Miguel do Araguaia entra com ação contra JBS e pede indenização de R$ 1 bilhão

A Prefeitura de São Miguel do Araguaia, no noroeste de Goiás, entrou com uma ação judicial por danos morais coletivos contra a JBS. É requerida ainda uma indenização de R$ 1 bilhão. A alegação é que a empresa adquiriu um frigorífico na cidade, mas nunca o colocou para funcionar como forma de manter o monopólio na região. Isso porque, desta forma, os produtores passaram a ter uma única opção para vender o gado na região, justamente uma unidade da companhia, localizada em Mozarlândia, distante 180 km.

A ação foi protocolada na terça-feira (4), na Comarca da cidade. Além do ressarcimento, a administração municipal cobra multa diária no valor de R$ 1 milhão em caso de descumprimento e requer que a JBS reabra ou venda o frigorífico em um prazo máximo de 60 dias.

Em nota enviada ao G1, a assessoria de imprensa da JBS disse que a empresa “não recebeu notificação e, por essa razão, não irá se manifestar”.

A aquisição do frigorífico na cidade ocorreu em 2013 e custou R$ 20 milhões. Porém, segundo o advogado Leandro Silva, que representa a prefeitura, o estabelecimento não entrou em funcionamento desde então, aumentando seu faturamento com a outra unidade da região.

“Com essa estratégia, eles dominaram 100% do mercado do Vale do Araguaia. A empresa ultrapassou todos os limites. Ela aplicou R$ 20 milhões e não tentou recuperar, pois obtinha a lucratividade através da prática predatória no frigorífico de Mozarlândia”, disse Silva ao G1.

Ainda de acordo com o advogado, os impactos econômicos sofridos pelo município com a situação foram severos.

“Mais de 1,5 mil postos de trabalho – diretos e indiretos – deixaram de ser criados. Além disso, a prefeitura deixou de arrecadar mais impostos e diminuiu muito as relações de consumo. Essa situação limitou o desenvolvimento da pecuária, principal atividade da região. Foi uma ação devastadora”, pontua.

Adquirido em 2013, frigorífico está abandonado: prefeitura quer venda ou reativação (Foto: Arquivo pessoal)

Carne Fraca e delações

A JBS foi uma das empresas investigadas na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que apurou irregularidades no procedimento de certificação sanitária. Na ocasião, a empresa chegou a suspender por três dias a produção de carne bovina em 33 das 36 unidades do país.

Além disso, o dono da JBS, Joesley Batista, em processo de delação premiada, gravou uma conversa com o presidente Michel Temer, no dia 7 de março, na residência oficial do Palácio do Jaburu, em Brasília. Com um gravador escondido ele registrou o diálogo.

Na conversa, ele diz que “zerou pendências” com o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e que está “de bem” com o peemedebista, que está preso em Curitiba. Neste momento, Temer diz ao empresário: “tem que manter isso”. Joesley disse ao Ministério Público que Temer deu aval para que ele comprasse o silêncio de Cunha, para que o ex-deputado não fizesse delação premiada.