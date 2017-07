Homem que levava 340 kg de droga em carro é perseguido por PMs, capota, mas foge a pé

Um homem, ainda não identificado, capotou o Nissan Sentra que dirigia após ser perseguido por policiais militares em Porangatu, no norte de Goiás, nesta quarta-feira (5). No veículo foram encontrados cerca de 340 kg de maconha. Segundo o sargento da Polícia Militar Gledston Beltrão, o homem fugia da corporação pela GO-244 quando sofreu acidente e conseguiu fugir a pé, correndo para uma mata.

Ainda segundo o policial militar, o condutor do veículo perdeu o controle, capotou e saiu do carro fugindo a pé por uma mata. Após a fuga do suspeito, os policiais revistaram o carro e encontraram a droga no porta-malas. O carro e os tabletes achados foram entregues à Polícia Civil.