Lula depõe na Justiça Federal em SP em ação em que Gleisi é ré

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depôs na Justiça Federal de São Paulo na manhã desta sexta-feira (7). Ele é testemunha de defesa da senadora Gleisi Hoffmann, no processo em que ela é ré na Lava Jato.

O depoimento estava marcado para começar 9h30. Lula foi o primeiro de três pessoas a prestar depoimento, segundo a assessoria do Fórum. O ex-presidente estava acompanhado do advogado Cristiano Zanin. Ele depôs por cerca de meia hora e saiu por volta de 10h, sem falar com a imprensa.