Final de semana violento em Caldas Novas

Poucas horas após o tiroteio no setor São José em Caldas Novas na noite deste domingo (09) onde um morreu, um ficou gravemente ferido e outro baleado, mas que esta fora de perigo, policiais militares sob comando do Tenente Coronel Belelli foram a campo na tentativa de capturar os envolvidos nos crimes. As equipes do COMANDO DE DIVISAS (COD|) após uma abordagem conseguiu capturar os envolvidos no crime do setor São José, apreender a arma utilizada no tiroteio e em vários crimes e ainda recuperar dois veículos roubados, um deles de uma enfermeira do UPA roubado semanas atrás a qual os marginais utilizaram placas frias para cometer os assaltos.

A operação durou toda noite e teve 100% de aproveitamento. A PM de Caldas Novas e o Comando de Divisas (COD) desmontou uma quadrilha de ladrões que estavam atuando e até matando em nossa cidade. Segundo o comandante é sempre a mesma história de sempre, os crimes não param e todos com passagens pela polícia que deveriam estar atrás das grades estão nas ruas cometendo roubos e mortes. O comandante geral da PMGO coronel Divino Alves enviou alunos para o curso de formação em Caldas Novas e sempre tem atendido a cidade com operações diversas nas rodovias e dentro da cidade. Essa foi como sempre mais uma resposta a cidade que tem uma PM competente e que sempre dá respostas a sociedade. Infelizmente, como disse o comandante, o crime jamais vai deixar de acontecer e isso esta além das forças de segurança que fazem sua parte mesmo sem recursos, mas fazem.