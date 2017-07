Jovem morre afogado no Lago Corumbá, em Caldas Novas

O jovem Evilázio Rodrigues Cardoso morreu afogado, neste domingo (9), no Lago Corumbá, em Caldas Novas, região sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava com amigos em uma lancha quando caiu na água.

“O pessoal que estava com ele disse que, quando a lancha foi sair, ele desequilibrou e caiu. Os amigos disseram que demoraram dez minutos até achá-lo. Ele estava sem colete salva-vidas”, disse ao G1 o subtenente do Corpo de Bombeiros Fábio Carneiro De Mesquita.

Os bombeiros foram acionados por volta do meio dia para atender à ocorrência. De acordo com o subtenente, os amigos da vítima ligaram pedindo ajuda quando ainda estavam no lago. Eles combinaram de se encontrar no guarda barcos.