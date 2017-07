MP faz ação contra pagamento irregular de gratificação a servidores de Niquelândia

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) realiza nesta terça-feira (11) uma ação denominada Mestre para combater o pagamento irregular de gratificação a servidores públicos de Niquelândia. Os benefícios eram conseguidos usando certificados e diplomas falsos.

“A ação decorre de uma investigação na qual foi apurado a existência de fraude no pagamento de benefícios pelo município de Niquelândia mediante apresentação de declarações, certificados e documentos de conclusão de curso falsificados provenientes de uma instituição de ensino sediada na cidade de Niquelândia”, disse o promotor Augusto César Borges de Souza.

Entre as instituições suspeitas de envolvimento na fraude estão a Associação Varzeagrandense de Ensino e Cultura (Avec) e a Faculdade Gamaliel (Fagama). O G1 entrou em contato com as instituições de ensino e aguarda um posicionamento.