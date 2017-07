Iraque segue combate contra Estado Islâmico em Mossul mesmo após declarar vitória

Forças iraquianas enfrentaram combatentes do Estado Islâmico que resistiam na Cidade Velha de Mossul nesta quarta-feira (12), mais de 36 horas depois de o primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, ter declarado vitória sobre os militantes na capital de seu califado autoproclamado.

Cerca de 900 mil pessoas fugiram do combate, com mais de um terço morando em campos do lado de fora da cidade e o resto vivendo com familiares e amigos em outros bairros. As atividades retornaram rapidamente para Mossul e trabalhos para restaurar casas e infraestruturas já estão em andamento.