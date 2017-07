Menor resgatado em clínica de reabilitação relata agressões e uso forçado de remédios para dormir

Um dos menores resgatado de uma clínica de reabilitação em Anápolis, a 55 km de Goiânia, revelou o cenário de violência com o qual tinha de conviver no local. Segundo o adolescente, que prefere não se identificar, as agressões eram frequentes, assim como o uso forçado de medicamentos para dormir. A Polícia Civil apura crimes de cárcere privado, tortura e até mesmo abuso sexual na instituição.