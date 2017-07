Morre segunda vítima do tiroteio no setor são josé em Caldas Novas

O tiroteio aconteceu na noite de ontem domingo 09/07 no setor São José. Três pessoas foram alvejados, Ramom Batista de Oliveira veio a óbito momentos após ser atigindo pelos projéteis.

Jaster Dias Conceição (foto), chegou a ser levado para Goiânia, mas seu quadro clínico era gravíssimo e ele não resistiu vindo a óbito no início da noite de hoje segunda feira 10/07.

As vítimas estariam conversando próximo as suas residências na Avenida Rondônia abaixo da escola Mater Izabel quando um veículo VW Fox de cor prata passou bem perto dos mesmos e o carona efetuou vários disparos de arma de fogo, uma pistola calibre 380 conforme as cápsulas encontradas no local.

A terceira vítima Edivalmo Bento Duarte recebeu 3 tiros, um atingiu sua perna esquerda, outro na perna direita e um na barriga, ele passou por cirurgia no hospital Santa Mônica.

A polícia militar efetuou a prisão de indivíduos acusados de cometerem os crimes.

Com a morte de Master subiu para 24 o número de homicídios registrados esse ano em Caldas Novas..

Fica aqui o pedido de orações para que Deus possa confortar os corações de familiares e amigos das vítimas.