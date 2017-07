Irmãos são suspeitos de atear fogo em vendedora ambulante dentro de terminal de ônibus de Aparecida de Goiânia

m jovem de 19 anos foi preso e o irmão dele, de 17, foi apreendido, suspeitos de atear fogo em uma vendedora ambulante, na quarta-feira (12), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 19 anos, teve queimaduras nos braços e rosto, foi socorrida e levada para Cais do Jardim Nova Era.

O G1 tenta contato com a unidade para saber o estado de saúde da paciente.

Segundo o tenente Roberto Rivelino de Oliveira, os dois irmãos confessaram o crime e disseram que estavam vingando uma briga que a vítima teve com a mãe deles. “Informaram que o fato foi devido à vítima ter machucado a mãe deles”, disse em entrevista à TV Anhanguera.

O crime aconteceu na tarde de quarta-feira no Terminal Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia. Testemunhas disseram à PM que os dois rapazes se aproximaram de duas vendedoras ambulantes, que estavam no terminal. Eles chamaram uma delas pelo nome e quando ela se identificou, um deles jogou gasolina na mulher e ateou fogo.

De acordo com o tenente, os passageiros do terminal se assustaram com a situação e tentaram ajudar a jovem.