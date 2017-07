Tragédia na manhã dessa quarta-feira(26), em Caldas Novas

O condutor de um Caminhão Basculante placa de Caldas Novas, trafegava pela GO-139, trecho Marzagão – Caldas, quando na altura no KM-010 (trevo Unicaldas) veio a abalroar o veículo Prisma placa de Uberlândia que transitava sentido anel viário – GO 139.

Segundo testemunhas e vestígios deixados no local do acidente, a condutora do GM-Prisma não parou no trevo ocorrendo um abalroamento. Uma passageira do veículo Prisma veio a óbito no local, os outros passageiros foram conduzidos ao UPA de Caldas Novas com ferimentos graves. Ocorrência em andamento.

Obs. Uma criança também não resistimos graves ferimentos e morreu.

Fonte: P/5 da 1ª CIPMRv