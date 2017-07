Avó e neto morrem em acidente que deixou mais três feridos na GO-139, em Caldas Novas

Testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que a motorista do automóvel não parou no trevo. “A motorista não parou e seguiu na rodovia, sendo abalroada na lateral por um caminhão carregado de areia, mas não sabemos os motivos de ela não ter parado, se houve falha mecânica, por exemplo. Só o laudo e a próprio relato dela poderão dizer”, explicou ao G1 o major Wellington Monteiro.

Identificada como Sônia Aparecida Rezende Siqueira, a passageira de 53 anos morreu no local. Já o neto chegou a ser socorrido, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas.

De acordo com os policiais, a motorista, de 26 anos, era nora da mulher que morreu e mãe da criança que também não resistiu aos ferimentos. Também estavam no carro o marido da condutora, de 30 anos, e o outro filho do casal, de 9.