Juiz faz audiências por aplicativo de mensagens em Piracanjuba, GO

O juiz Gabriel Consigliero Lessa está fazendo audiências usando um aplicativo de mensagens, em Piracanjuba. O objetivo é usar a tecnologia para dar mais agilidade a processos, evitando que as pessoas de outras cidades e que acionaram a Justiça tenham que se deslocar até a comarca mais próxima para participar das sessões.

Na sala de audiência, o juiz e os assistentes ficam sozinhos. Quem entrou com o processo participa de uma videoconferência pelo aplicativo. A medida é voltada para ações com valor máximo de até 40 salários mínimos e crimes de menor gravidade, com pena de até dois anos de prisão.