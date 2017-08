Cerca de 190 mil trabalhadores goianos ainda não sacaram o FGTS inativo

Entre os goianos que têm direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) inativo, cerca de 190 mil ainda não fizeram os saques. O prazo final para a retirada dos valores termina nesta segunda-feira (31).

Após este período, o dinheiro volta a ficar indisponível e só pode ser retirado se estiver enquadrado nas hipóteses que permitem o saque do FGTS, como doenças graves ou aposentadoria. Além disto, o prazo foi prorrogado até 31 de dezembro de 2018 exclusivamente para quem compravar que não conseguiu sacar por problemas de doenças graves ou presos, por exemplo.

Mais de 951 mil trabalhadores de Goiás que têm direito ao benefício já sacaram os valores. O grupo retirou mais de R$ 1 bilhão dos valores disponibilizados pela Caixa Econômica Federal.

Tem direito a fazer os saques das contas inativas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos pelo empregador atual.

Formas de sacar

Segundo a Caixa, valores nas contas inativas de até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento com a senha do Cartão Cidadão. Para valores até R$ 3.000, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3.000, os saques devem ser feitos nas agências.

Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima R$ 10 mil, é obrigatória a apresentação destes documentos.

Se o beneficiário não retirar o dinheiro até esta segunda-feira, o valor voltará para a conta do FGTS e ele só conseguirá sacá-lo se estiver enquadrado nas hipóteses que permitem o saque do FGTS, como trabalhadores ou dependentes portadores do vírus HIV; pessoas em tratamento contra o câncer; doentes em estágio terminal em razão de doença grave, ou se ficar pelo menos três anos sem receber depósito de empregadores no Fundo de Garantia.

Goianos já sacaram mais de R$ 1 bilhão de contras inativas do FGTS (Foto: Vanessa Martins/G1)

Canais de atendimento

A Caixa criou o site exclusivo para as contas inativas, na qual o trabalhador pode visualizar o saldo, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.

Outra opção de atendimento é o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo 0800 726 2017, em que é possível saber se a conta vinculada está apta para recebimento do valor disponível para saque, além de informações sobre os canais de pagamento.