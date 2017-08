Polícia Militar Rodoviária apreende carga de cigarros contrabandeados em Caldas Novas

Policiais Militares Rodoviários da 1ª CIPMRv apreendem 25.500 CARTEIRAS DE CIGARROS contrabandeados do Paraguai.

Cumprindo diretrizes do Comando do CPR e Comando da 1ª CIPMRv, equipe da Barreira Fixa de Fiscalização de Caldas Novas em Patrulhamentos e Abordagens pela GO 139, abordaram por estar em atitude suspeita um Veículo VW Kombi que trafegava pela referida rodovia.

Após realizar a consulta dos antecedentes do condutor e passageiro e ainda a conferência da documentação do veículo, partiram para a busca veicular, sendo encontrado no interior do veículo uma grande quantidade de CIGARROS CONTRABANDEADOS DO PARAGUAI, sendo revelado pelos ocupantes que estariam fazendo o transporte para uma terceira pessoa é que haviam pego a carga na cidade de Itumbiara e teria como destino a cidade de Valparaíso de Goiás, onde seriam comercializados.

Diante da situação foi dado voz de prisão ao condutor do veículo, o qual foi apresentado juntamente com os 25.500 CARTEIRAS DE CIGARROS apreendidos ao Delegado de Polícia de Caldas Novas para as providências cabíveis.