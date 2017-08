Hospital cria próteses personalizadas com ‘tatuagens’ em Goiânia

depois de sete anos fazendo vários modelos de próteses no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia, Wellington Oliveira teve a ideia de fazer itens personalizados com desenhos imitando tatuagens. A iniciativa fez tanto sucesso, que ele afirma que atualmente a procura é maior pelas peças customizadas do que pelas tradicionais.

“Todo mundo está querendo. Todo mundo! Ninguém quer mais da cor da pele, quer tudo personalizado”, disse o idealizador.

De acordo com o gerente da oficina ortopédica do Crer, Alysson Campos, uma prótese demora, em média, um mês de testes e ajustes até ficar pronta para uso. Ele afirma que com a ideia da customização o prazo não mudou e custo financeiro também não impactou.

“O custo, comparado com o bom resultado, com o benefício, é irrisório. É algo que o paciente escolheu para si, é uma coisa que ajuda no processo dele de aceitação da condição dele de amputado, humaniza o processo de protetização”, disse.

Pacientes comemoram customização de próteses em Goiânia (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Adeptos

A atleta Rayane Ritchely Sena sofreu um acidente de moto em 2008 e precisou ter a perna direita amputada. Desde então ela teve que reaprender a andar, mergulhando em um longo processo de adaptação com uma prótese.

Depois que descobriu a customização, troca o visual da prótese a cada dois meses e diz que a ideia fez ela aumentar a autoestima e a aceitar melhor o corpo.

“Há quatro anos eu não usava vestido, não usava saia, não usava short, porque eu tinha vergonha. Você faz um, quando você vê já está no segundo, já estou pulando para o terceiro. Está sendo ótimo”

“Depois que eu comecei a estampar prótese, a minha aceitação anda sendo muito melhor, a minha autoestima melhorou”, revelou.

Walfredo, que também utiliza as próteses personalizadas, conta que, as tatuagens ajudaram ele a superar o trauma de ter perdido a perna. “Com o desenho, você de bermuda, aí a pessoa já vê e pergunta “O que é isto?” Aí a gente mostra, já chama mais atenção. Esta opção aqui é ótima”, disse.