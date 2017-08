Mais uma arma de fogo é retirada das ruas de Caldas Novas.

Um recorde em apreensão de armas e prisões de marginais que estavam prontos para matar e roubar. A PM de Caldas Novas em menos de 24 horas retirou nada mais, nada menos que 06 armas de fogo em poder de bandidos! Mais uma arma de fogo foi apreendida no final da noite desta quarta feira (02) em Caldas Novas. Policiais Militares do serviço de inteligência e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) após levantamentos realizados chegaram a Bruno Vinicios (foto) que tem várias passagens onde os PMs que já sabiam que ele estava com a arma conseguiram tirar de seu poder uma pistola calibre 380 que estava sendo usada para cometer crimes na cidade. A arma e o autor foram apresentados na delegacia de polícia civil. Todas as armas e bandidos presos são dentro da operação inquietação.

Fonte: Plantão Policial/ Alison Maia