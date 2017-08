PM de Caldas Novas recupera carro roubado em Anápolis e apreende 02 armas de fogo

Durante a operação inquietação policiais militares da nossa cidade abordaram alguns elementos no setor Parque das Brisas III e com eles foi encontrado um veículo Fiat Siena de cor preta roubado na cidade de Anápolis (55 km de Goiânia). Ainda em poder dos três os PMs encontram duas armas de fogo. Os sujeito tudo com passagem pela polícia por homicídio, roubos, trágico de drogas, porte ilegal de arma e etc. Um deles havia acabado de sair da cadeia ha menos de 06 meses.

Resultado das operações que tem contribuído para evitar o crime. Confira a prisão com a narração do Subtenente Mario Cesar comandante do policiamento da madrugada desta quarta-feira.