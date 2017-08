Polícia Militar de Caldas Novas impede ação de criminosos e retira 05 armas de fogo de circulação

Em menos de 24 horas 05 armas de fogo e criminosos são presos pela gloriosa polícia militar. Ontem duas armas foram apreendidas em poder de criminosos que estavam roubando pela região e os autores já até foram identificados como autores também de roubos cometidos em outras cidades. Um carro roubado foi apreendido e com eles duas armas de fogo. Hoje pela manhã mais 03 armas de fogo foram apreendidas em uma casa após denuncia de que nela havia 03 armas de fogo em poder de um homem que havia acabado de agredir sua esposa. Os policiais ao comando do tenente Alexandre estiveram no local e além de prender o autor pelas agressões ainda apreenderam as armas que estavam em seu poder dentro da residência. O autor e as armas foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Caldas Novas.