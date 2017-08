Ossada humana encontrada em Caldas Novas é Identificada

Na manhã da última segunda-feira(07), uma ossada humana foi encontrada na zona rural sentido furnas, as primeiras informações é de que poderia ser o senhor Nilson 60 anos que está desaparecido a quase 5 meses, mas foi constatado alguns detalhes que davam a certeza de que não se tratava do corpo de uma pessoa mais velha.

Restos de tecidos de pele mostravam que o corpo tinha uma tatuagem na perna, as vestimentas também chamaram atenção, e de de imediato a mãe do jovem desaparecido (Neide Furtado) reconheceu as roupas do filho, e os detalhes não tendo tenho dúvidas de que os restos mortais é mesmo do jovem Ricardo.

Segundo o Delegado Wllisses Valentim, que investiga o caso, a mãe fez o reconhecimento, mas somente os exames cadavéricos confirmarão os resultados através de exames de DNA e também a causa da morte. Fica aqui o pedido de orações para que Deus possa confortar os corações de familiares e amigos.

Fonte: Redes Sociais / Lúcia Moreno