Governo de Guiné-Bissau manda prender crianças que pedem esmola

O governo de Guiné-Bissau, país da África Ocidental, determinou a prisão de crianças e jovens que forem pegos pedindo esmola. A ordem visa coibir que os talibés, crianças normalmente do sexo masculino, peçam dinheiro a pedido de líderes religiosos muçulmanos, de acordo com o jornal português “Público”.

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, deu ordens ao ministro do Interior recentemente, mas o relato só foi divulgado pelas rádios de Bissau, capital do país, nesta quarta-feira (9).

Ainda de acordo com o “Público”, o premiê guineense, que é muçulmano, afirmou que é “uma vergonha” que os pais mandem os filhos “para mendicidade pelas ruas em nome do ensino do islã”. “Qualquer criança encontrada na rua a pedir esmolas será detida e mandada para as ilhas” (arquipélago do Bijagós), declarou Umaro Sissoco Embaló.