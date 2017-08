Preso homem que tentou matar seu desafeto dentro do local de trabalho em Caldas Novas

Na manhã desta quarta-feira, 09/08, Policiais Civis de Caldas Novas deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Izael Soares da Mota, 28 anos.

Izael é apontado como autor de uma tentativa de homicídio em desfavor de C.R.S.S, 39 anos, fato este ocorrido em 23/07, ocasião em que Izael se dirigiu ao local de trabalho da vítima e a atingiu com 04 disparos de arma de fogo.

Imagens de câmeras de segurança filmaram toda a ação de Izael. O crime foi motivado por ciúmes, já que a vítima mantém um relacionamento com a ex-companheira do autor. Horas antes da pratica do delito, Izael chegou a publicar numa rede social o seu intento criminoso.

Izael se encontra recolhido no presídio local, à disposição da justiça.

Fonte: Delegado Wllisses Valentim.