Cidades dos EUA aceleram retirada de monumentos aos confederados apesar de violência em Charlottesville

Os prefeitos de Baltimore e Lexington, no Kentucky, disseram que levarão adiante os planos de retirada de estátuas envolvidas em um debate nacional recém-retomado que questiona se monumentos aos confederados pró-escravidão da Guerra Civil dos EUA são símbolos de uma herança ou de ódio.

Autoridades de Memphis, no Tennessee, e Jacksonville, na Flórida, anunciaram na segunda-feira (14) novas iniciativas de remoção de monumentos aos confederados. O governador do Tennessee, Bill Haslam, que é republicano, exortou os parlamentares a livrarem o Capitólio do Estado de um busto de Nathan Bedford Forrest, general confederado e um dos primeiros membros da Ku Klux Klan.