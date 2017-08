Presos na operação “Carnê da alegria” foram soltos após audiência no Ministério Público de Caldas Novas

Os presos na operação “carnê da alegria” ocorrido na última quinta feira (10) foram soltos agora pouco após audiência no Ministério Público de Caldas Novas. A liberação dos envolvidos se deu após o Ministério Público e o judiciário entender que todos os depoimentos e provas colhidas já são o suficiente para dar prosseguimento na ação. Amanhã teremos mais informações após pronunciamento oficial do Ministério Público. A prisão dos acusados seria por 05 dias e caso necessário seria prorrogado por mais 30, mas a liberação aconteceu no início da noite.

Plantão Policial