Médicos denunciam falta de remédios na Santa Casa de Goiânia: ‘Estamos praticando curandeirismo’

Médicos que trabalham na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia denunciam uma situação crítica em relação à falta de medicamentos na unidade. Eles afirmam que, por conta da situação, estão sendo obrigados a praticar “curandeirismo” ao invés de medicina e revelam que alguns pacientes têm condições de serem curados, mas acabam morrendo pela ausência de insumos. O Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) já foi notificado do caso e estuda até mesmo interditar o hospital se a situação não for normalizada.

Outro profissional destaca que o problema já vem se arrastando há muito tempo. “Na verdade, isso não é situação pontual. Isso é uma bola de neve. Vem só aumentando com o decorrer do tempo. Começaram com coisas pequenas e agora está chegando a medicações de alto custo”, salienta.

Para conseguir prestar o socorro dentro do mínimo recomendado, os médicos precisam tentar algumas alternativas. Um deles relata que é preciso dar um “jeitinho” para não deixar que os pacientes com câncer piorem sua situação.

Na última semana, as denúncias se intensificaram e o Cremego realizou uma reunião com alguns médicos e com a diretoria do hospital para tentar resolver o problema. Reis pontuou que um fator que complica ainda mais a situação é o corte de aproximadamente 50% verba que era repassada à Santa Casa, incialmente de R$ 3 milhões.