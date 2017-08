Post de Obama após Charlottesville se torna o mais curtido da história do Twitter

A reação do ex-presidente dos EUA Barack Obama à violência registrada no fim de semana em Charlottesville se tornou o post com mais curtidas na história do Twitter, ultrapassando o comentário feito pela cantora Ariana Grande após o atentado durante seu show em Manchester, em maio.

Obama reagiu aos acontecimentos de Charlottesville reproduzindo um pensamento do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, dividido em três mensagens. O tuíte mais popular foi o primeiro, no qual o ex-presidente americano aparece sorrindo para crianças que estão em uma janela.

A mensagem de Mandela, citada por Obama, diz o seguinte: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, seu passado ou sua religião… As pessoas precisam aprender a odiar, e se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar… Porque o amor chega mais naturalmente no coração humano do que seu oposto”.

Segundo o site Favstar, que contabiliza a popularidade dos posts, a mensagem de Obama teve mais de 3 milhões de curtidas, enquanto o de Ariana Grande teve 2,71 milhões. Até as 9h desta quarta-feira (16), a publicação do democrata também havia sido compartilhada 1,26 milhão de vezes e se tornado o quinto tuíte mais compartilhado da história do Twitter.