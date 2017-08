Vídeo mostra momento em que comerciante mata dois ladrões durante assalto em Caldas Novas

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois ladrões foram mortos enquanto assaltavam um supermercado em Caldas Novas, na região sul de Goiás. As imagens foram cedidas ao G1 pelo Jornal Local nesta quarta-feira (23) e mostram o comerciante atirar nos assaltantes no momento em que um cliente do estabelecimento é abordado (veja vídeo acima).

O crime aconteceu por volta das 14h30 de segunda-feira (21), no Setor Bela Vista, em Caldas Novas. A filmagem mostra o comerciante, no caixa, recebendo o pagamento de um cliente. Ele nota a presença de um jovem armado, vestido de camisa verde, abordando um homem que aguardava para passar as compras. Imediatamente o dono do local saca uma arma e atira no ladrão.