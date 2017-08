Esposa de vice-prefeito de Abadia de Goiás é encontrada morta em casa

A esposa do vice-prefeito de Abadia de Goiás, Eduardo Rosa Carneiro, conhecido como Eduardo da Famácia, foi encontrada morta morta neste domingo (2) em sua residência, no bairro Jardim Florita. Letícia Karen Marçal Pinheiro Roque Carneiro, de 22 anos, apresentava um disparo no peito. Ela era estudante de biomedicina.