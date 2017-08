EUA acham corpos dos 10 marinheiros mortos após colisão em Cingapura

A Marinha dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira (28) ter recuperado os corpos de dez marinheiros mortos após a colisão do destróier USS John S. McCain com um cargueiro há oito dias em águas próximas a Cingapura.

As autoridades, no entanto, não detalharam onde os corpos foram achados, mas o mais provável é que tenha sido nas áreas inundadas do interior do navio, que está atracado na base naval de Changi, em Cingapura.