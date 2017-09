Em Caldas Novas, vereador na mira de assaltantes.

Na noite da última quarta-feira(30), o vereador Léo de Oliveira que foi surpreendido por assaltantes próximo ao hotel Triângulo e teve a sua camionete de cor preta roubada. Os marginais anunciaram o roubo e levaram o veículo uma S10 placa PQI 1313 de Caldas Novas (foto). Segundo informações do vereador os marginais estavam de moto e armados. A PM também esta patrulhando pelas imediações atrás dos autores. O serviço de inteligência trabalha em ambos os casos. Na Câmara de Vereadores teve uma audiência pública para falar da segurança com a presença de todas as autoridades, menos a população que não compareceu ninguém e nem tão pouco a imprensa paga pelo prefeito ára criticar as forças de segurança!