Explosões são registradas em indústria química no Texas após inundação provocada por Harvey

Explosões foram registradas na planta da indústria química Arkema em Crosby, no Texas, nesta quinta-feira (31). A empresa, que trabalha com produtos químicos, ficou inundada após a passagem do furacão Harvey. Nove pessoas procuraram atendimento médico por precaução após ter inalado a fumaça vinda do local, segundo a Reuters.

Uma densa coluna de fumaça negra pode ser vista saindo das instalações após as duas explosões. Por precaução, funcionários e pessoas que moram em raio de 2,4 km da empresa já tinham sido removidos da área após a passagem do furacão Harvey, que provocou fortes chuvas na região.

De acordo com a Fema, agência federal de emergências dos EUA, a fumaça emanada da indústria química em que ocorreram explosões no Texas é “incrivelmente perigosa”.

Na quarta-feira, a empresa estava submersa com cerca de 1,83 m de água. Na quarta-feira (30), o presidente-executivo da Arkema na América do Norte tinha avisado aos bombeiros que a empresa não tinha meios de impedir que produtos químicos entrassem em combustão ou explodissem em sua fábrica fortemente inundada após passagem de furacão.

“Os peróxidos orgânicos são extremamente inflamáeis e, conforme acordado com as autoridades locais, o melhor curso de ação é deixá-los pegar fogo”, afirmou a empresa. As ações da companhia francesa caíram 2,3% nesta quinta-feira (31).

Furacão Harvey

O número de mortos com a passagem do furacão Harvey subiu para 35 nesta quinta e cerca de 32 mil pessoas tiveram que ir para abrigos, de acordo com a agência Reuters.

Harvey, que chegou ao Textas na sexta-feira como o furacão mais forte a atingir o estado em mais de 50 anos, perdeu força. A tempestade tropical foi para o Golfo do México e voltou a tocar o solo na quarta-feira (30), em Cameron, na Lousiana.

O prejuízo foi estimado em dezenas de bilhões de dólares, fazendo da tempestade um dos desastres naturais mais custosos da história dos Estados Unidos.

Imagem aérea da Arkema Inc, em Crosby, no Texas (Foto: Google Maps)

Caminhões tentam atravessar vias alagadas para chegar à fábrica da Arkema, em Crosby, no Texas, na quarta-feira (30) (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

Ordem de evacuação

O condado de Fort Bend ordenou uma evacuação obrigatória na quinta-feira para áreas próximas ao Barker Reservoir, que fica no Oeste de Houston, segundo a Reuters. O município não disse quantas pessoas seriam afetadas pela determinação.