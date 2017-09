População de Goiás aumentou pouco mais de 1% em um ano, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou, na quarta-feira (30), que Goiás tem 6,7 milhões de habitantes, número 1,24% maior do que o do levantamento feito no ano passado. Goiânia é a 11ª cidade mais populosa do país, com 1.466.105 moradores, e o menor município goiano, e o 5º menor do Brasil é Anhanguera, com população de pouco mais de 1,1 mil.

As Estimativas de População dos municípios brasileiros foram divulgadas na quarta-feira (30) pelo órgão. Depois da capital, a cidade goiana com maior número de habitantes é Aparecida de Goiânia, com 542.090 moradores, seguida por Anápolis, com 375.142, e Rio Verde, no sudoeste goiano, com 217.048.

Além de capital, a única cidade que aparece entre as 40 mais populosas do país é Aparecida de Goiânia, 39º município com mais moradores do país. A cidade tem mais habitantes que capitais como Porto Velho e Macapá.

Anhanguera, a menor cidade goiana, é seguida por Cachoeira de Goiás, com 1.419 moradores e Lagoa Santa, que possui 1.463 habitantes.

Goiânia é a 11ª cidade mais populosa do Brasil (Foto: Murillo Velasco/G1)

Diminuição moradores

Os dados revelaram que a redução populacional concentra-se em cidades que têm menos de 20 mil habitantes. Em Goiás, 66 cidades tiveram queda no número de moradores. O município que registrou maior queda foi Campos Verdes, que diminuiu a população de 3,6 mil para 3,3 mil, um índice negativo de 6,39%. A cidade é seguida por Itapirapuã, com –

