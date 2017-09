Aumento de tensão com teste nuclear da Coreia derruba Bolsas mundiais

TÓQUIO E PARIS – O aumento da tensão maior mundial após o teste nuclear anunciado pela Coreia do Norte derruba as Bolsas mundiais neste início de semana. As principais Bolsas da Europa iniciaram a segunda-feira em baixa, após queda nos principais índices da Ásia.

No início das operações, o índice FTSE-100 de Londres perdia 0,45%, o CAC-40 de Paris cedia 0,68% e o Dax de Frankfurt recuava 0,75%.

A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de segunda-feira em baixa de 0,93%, em um ambiente de tensão na Ásia após o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte. O índice Nikkei perdeu 183,22 pontos, a 19,508.25 unidades. Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 0,76%.

A Bolsa da Coreia do Sul — que seria a principal afetada por um ataque nuclear da Coreia do Norte — teve queda de 1,19%.

A exceção na Ásia foi a Bolsa de Xangai, com alta de 0,37%.

