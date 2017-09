MP-GO faz operação contra desvio de combustível e fraude em licitações da Prefeitura de Iaciara

Ministério Público de Goiás (MP-GO) realiza nesta segunda-feira (7) uma operação contra um grupo suspeito de desviar combustíveis e de fraudes em licitações na Prefeitura de Iaciara, no nordeste do estado. Entre os suspeitos de participar do esquema estão quatro secretários municipais e o vice-prefeito, Marcos Pereira de Macedo.