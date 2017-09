Bombeiros de Caldas Novas completa 20 anos com inaugurações e novas viaturas.

Aconteceu na última segunda-feira (04) na sede do Corpo de Bombeiros de Caldas Novas a solenidade alusiva ao aniversário de fundação do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Caldas Novas. A solenidade foi presidida pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros de Goiás, Coronel Carlos Helbingen Júnior.

Durante a solenidade foram entregues duas viaturas, uma delas de resgate e a outra uma unidade de resgate. Estiveram presente na solenidade a juíza de direito Vaneska Baruki, o promotor de justiça Pedro Beltrame e alunos de escolas do município e do colégio militar. O comandante do corpo de bombeiros de Caldas Novas, Tenente Coronel Thiago ainda inaugurou uma moderna e ampla academia, tudo feito com recursos próprios da corporação.

Fica aqui nosso respeito e as congratulações aos irmãos e irmãs do nosso bravo corpo de bombeiros de Caldas Novas. Parabéns a todos, nossas continências!

Fonte: Plantão Policial