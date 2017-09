Caldas Novas realiza desfile Cívico-Militar nesta quarta-feira

A Prefeitura de Caldas Novas realiza nesta quarta-feira a partir das 17h o desfile Cívico-Militar. O evento em comemoração ao 7 de Setembro, Dia da Independência, contará com a apresentação do exército da 23ª Cia de Engenharia de Combate de Ipameri, Banda Marcial da PM de Pires do Rio. De Caldas Novas, participa o 26º Batalhão da PM, 9º Batalhão Militar do Corpo de Bombeiros e SMT. A festividade contará também com apresentações culturais e o desfile dos alunos das escolas públicas e particulares.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, um dos organizadores do evento, a data foi antecipada para quarta-feira (06) para evitar o congestionamento que poderia ocorrer devido ao grande fluxo de veículos durante o feriado 07 de Setembro. O desfile vai acontecer na Av. Orcalino Santos(em frente à prefeitura). A concentração será às 17h, na Rua Orozimbo Corrêa Neto, em frente à Matercom.

Segundo a Secretária de Educação, Eliane Teixeira, a data vai ser lembrada com todas as características dos desfiles cívicos tradicionais. “Vamos todos prestigiar em frente à Prefeitura aquele desfile bem característico do Sete de Setembro, com a belíssima participação de oficiais militares, e ainda, vamos ter também as apresentações artísticas que referenciam essa data do Dia da Independência”, disse a secretária.

Mudanças no Trânsito

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) esclarece que a Avenida Orcalino Santos e as vias que dão acesso a ela estarão bloqueadas. Em cada ponto de desvio, um Agente estará informando outras formas de deslocamento.

Segundo a SMT, a previsão é que as ruas estejam fechadas a partir das 16h30 e voltem a ser liberadas após às 20h.

Serviço:

Desfile Cívico da Independência de Caldas Novas

Data: 06 de setembro de 2017

Local: Av.Orcalino Santos (em frente à prefeitura)

Horário: a partir das 16h, com fechamentos, e desfile às 17h

Fonte: Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Caldas Novas