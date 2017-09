Oficial de cartório em Rio Quente preso por obstrução da justiça na última segunda-feira(04), é afastado.

Na tarde desta última segunda feira (04) uma inspeção da corregedoria de justiça esteve no cartório de Rio Quente (27 km de Caldas Novas) com ordem para inspecionar o cartório que estava sendo alvo de várias denuncias. Ao chegar os inspetores da corregedoria do tribunal de justiça foram barrados pelo oficial responsável do cartório que foram impedidos de entrar. O clima esquentou entre o oficial responsável e os inspetores que segundo denuncia foram ameaçados. O Tribunal de Justiça atraves do seu corregedor acionou a juíza diretora do forum de Caldas Novas Fabíola Pitangui e o comandante da PM de Caldas Novas Tenente Coronel Belelli.

O comandante com apoio de várias viaturas esteve no local e cercou o cartório, pois havia denuncia de que ele poderia estar armado. Ao chegar o comandante e sua equipe ainda tentaram dialogar com o exaltado dono do cartório que desacatou o comandante e sua equipe. O coronel então deu voz de prisão a Willy Borges de Amorim foi algemado, preso e conduzido a delegacia de Rio Quente. Willy foi preso e para ele foi arbitrado 10 salários mínimos de fiança que foram pagos e ele liberado. Já na tarde desta terça feira (05) a justiça de Caldas Novas determinou o afastamento do oficial responsável pelo cartório e nomeou um interventor por 90 dias podendo ser prorrogado por mais tempo.

O cartório ficará lacrado por 05 dias e quem assume interinamente será Hugo Andreany Rocha de Caldas Novas. Toda ação da tarde esta terça feira foi acompanhado pela OAB de Caldas Novas através do presidente Andrei Barbosa, pela juíza Fabíola Pitangui, pelo Ministério Público através do promotor Rafael de Oliveira e com apoio do comandante da PM de Caldas Novas Tenente Coronel Carlos Eduardo Belelli. O cartório de Rio Quente segundo documentos é alvo de uma série de denuncias que serão apuradas. Sendo constatadas as irregularidades Willy poderá ser afastado definitivamente.

Fonte: Plantão Policial