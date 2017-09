Indivíduo é preso duas vezes no mesmo dia pela Polícia Militar de Caldas Novas

Leia abaixo texto emitido Impresa pela Polícia Militar.

O serviço de inteligência da Polícia Militar de Caldas Novas, após realizar a prisão de Claudinei D. L. de 19 anos de idade pela prática de Receptação, onde o mesmo pagou fiança e foi colocado em liberdade, dispositivo este assegurado pela a Constituição Federal.

Porém após a divulgação do fato nas redes sociais o Sgt Natalício CMT do Destacamento de Rio Quente entrou em contato com a equipe informando que um veículo com as mesmas características do recuperado teria sido usado para cometer um furto naquela cidade de onde os larápios teria furtado várias jóias e semi joias, e como tínhamos visto uma maleta com jóias na residência de Claudinei, então retornamos novamente a sua residência e novamente conduzimos o mesmo a Delegacia com as jóias apreendidas, ocasião em que a vitima do Rio Quente reconheceu as jóias como sendo suas, então Claudinei novamente ficou a disposição da Delegada Dra Sabrina responsável pela Delegacia de Rio Quente.