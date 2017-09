Agentes prisionais e Polícia Militar realizam operação no presídio de Caldas Novas.

Agentes prisionais de Caldas Novas com apoio da PM comandada pelo Tenente Coronel Carlos Eduardo Belelli realizaram durante esta terça feira (12) uma grande operação dentro do presídio de Caldas Novas com apoio do poder judiciário para identificar indivíduos que possivelmente estariam interligados a facções criminosas que atuam em todo território nacional.

Os sujeitos foram identificados e encaminhados ao poder judiciário para as providências. Ainda durante a operação foram encontrados aparelhos de celular e artefatos usados como armas conhecidos no meio prisional como “chuchos”. O material foi apreendido e apresentado as autoridades competentes.

Segundo o comandante a operação conseguiu com êxito evitar que ações criminosas comandadas de dentro do presídio se propagasse tomando rumos perigosos para segurança pública. Durante as buscas não foram encontrado drogas em poder dos detentos.

Fonte: Plantão Policial