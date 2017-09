Após 30 anos, vítimas do acidente com césio-137 dizem sofrer com a falta de apoios médico e financeiro, em Goiânia

Mesmo 30 anos após o acidente com o césio-137, várias pessoas afetadas, direta ou indiretamente, apresentam problemas de saúde e reclamam da falta de oferta de medicamentos, em Goiânia. Elas relatam que, apesar da cobertura do plano do Instituto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) e recebendo pensões, o atendimento não é suficiente.

O acidente aconteceu em setembro de 1987, quando dois catadores de material reciclável encontraram um aparelho em um prédio abandonado, que já havia sido uma clínica de radiologia. A dupla vendeu o objeto para um ferro-velho, onde a cápsula foi aberta, e o césio-137, um pó azul brilhante, acabou exposto. Segundo informações da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), quatro pessoas morreram em decorrência da radiação e outras centenas foram afetadas.

Entre as vítimas do acidente que sobreviveram está o pensionista e catador de material reciclável Donizeth Rodrigues de Oliveira, de 52 anos. Ele relata que trabalhou no ferro-velho para onde o material radioativo foi vendido. Depois de 30 anos, conta que já sofreu seis infartos, tem uma hérnia na barriga e infecções nos dentes que não consegue tratar.

“O césio-137 acabou com a minha vida e com a minha família”, disse ao G1.

O Centro de Atendimento aos Radioacidentados (Cara) é o órgão da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) responsável pelos atendimentos. Ele surgiu da antiga Superintendência Leide das Neves (Suleide) e dividiu os pacientes em três grupos.

Os pacientes do Grupo 1 são aqueles que, na época, foram avaliados e apresentaram mais de 20 rads no corpo, que é a unidade que mede a quantidade de radiação identificada. Os membros do Grupo 2 são aqueles que apresentaram menos de 20 rads, e o Grupo 3 é formado por vizinhos do local onde houve o acidente e trabalhadores que atuaram na área contaminada. Os filhos e netos dos dois primeiros grupos também têm direito à assistência.

Donizeth pertence ao Grupo 2 e explica que precisa tomar remédios diariamente para controlar a pressão, mas os mesmos nunca estão disponíveis na rede pública. Por isso, ele acaba tendo de comprar. O pensionista afirma que os gastos com saúde pesam no orçamento e pede que os medicamentos sejam fornecidos gratuitamente.

“Se você depender do Estado ou de qualquer órgão, você morre. Se eles dão remédio hoje para dois meses, quando você volta lá para pegar mais, não tem a medicação. O que você faz? Tem que comprar”, contou.

Donizeth Rodrugues conta que não consegue comprar medicação que pecisa (Foto: Vanessa Martins/G1)

Outra vítima do acidente é o pensionista e presidente da Associação dos Contaminados e Irradiados Expostos do césio-137 (Aciec), João de Barros Magalhães, de 63 anos. Ele pertence ao Grupo 3, já que, na época, trabalhou como motorista no transporte de materiais radioativos pelo Consórcio Rodoviário Intermunicipal (Crisa). Também recebendo pensões dos governos Federal e Estadual, além de cobertura do Ipasgo, a principal reclamação é a falta de remédios.

“Gasto mais de R$ 350 por mês com medicamentos para a pressão, para evitar um novo Acidente Vascular Cerebral [AVC] e problemas do labirintite. O governo é quem deveria fornecer, mas nunca tem”, relatou.

Segundo o Cara informou em nota ao G1, os pacientes são atendidos pela unidade, conforme rege a legislação. Sobre a falta de medicamentos, o órgão esclareceu que os itens de farmácia básica ficam disponíveis na rede pública de saúde e os remédios de alto custo podem ser adquiridos pela Central Juarez Barbosa. Os demais indisponíveis nestas fontes “podem ser obtidos por meio de processos judiciais”, conforme o comunicado.

Pensão

Outro problema relatado pelo grupo de radioacidentados é a pensão estadual, que não é atualizada há dois anos. Donizeth, por exemplo, afirma que recebe do governo federal benefício de R$ 937, e cerca de R$ 200 da pensão do Governo Estadual, que seria de R$ 788. Segundo ele, há descontos sobre o valor por causa do pagamento de parte das dívidas que fez para conseguir pagar os remédios para a pressão que toma mensalmente.

“O valor que a gente ganha do Estado não dá para comprar os medicamentos. Eu gasto cerca de R$ 300 por mês com os remédios. Hoje, a gente recebe um salário de fome”, destacou.

João de Barros também conta que só conseguiu todos os benefícios que tem hoje após processos na Justiça, em 2003. Como presidente da Aciec, ele destaca que a maioria dos colegas não recebe todos as assistências porque não se encaixa no perfil e, mesmo quem recebe, tem dificuldade de bancar os gastos com saúde.

“Mesmo com as duas pensões, muitas vezes não sobra para pagar todos os medicamentos. A maioria das pessoas que trabalhou na época não é beneficiada com pensão ou assistência médica porque a junta médica do Cara, que avalia os pedidos, indeferiu os processos”, afirmou.

Centro de Assistência aos Radioacidentados (Cara), em Goiânia (Foto: Paula Resende/ G1)

Uma das pessoas que relata não ter conseguido a pensão é a aposentada Aparecida Caetano Pinto Coelho, de 61 anos, que morava logo atrás do ferro-velho para onde o material foi levado. Ela conta que recentemente conseguiu, para ela e para a família, assistência médica do Ipasgo, mas teve o pedido de pensão negado. Ainda assim, a idosa afirma que não pretende entrar na Justiça para tentar receber o benefício.

“Eu acho que deveria ter a pensão, ainda mais pelo fato de que fomos muito afetados na época, havia muita discriminação, precisamos nos mudar por três meses e perdemos vários móveis e objetos da casa. Foi tudo levado com lixo radioativo. Ainda assim, acho que não vou entrar na Justiça para tentar essa pensão. Teria que arcar com muita coisa”, lamentou.

Sobre a pensão estadual ser defasada, a Secretaria Estadual de Saúde informou ao G1 que o valor “será reajustado após a tramitação” de processo interno.

O Cara esclareceu que o pedido de pensão da aposentada Aparecida Caetano foi indeferido porque faltaram “provas materiais que a interessada não conseguiu anexar no processo administrativo”. Portanto, se ainda desejar, ela deve procurar conseguir o benefício por meio de processo judicial.

Atendimento

As vítimas do acidente também reclamam da assistência médica que recebem 30 anos depois do ocorrido. Elas avaliam que, mesmo com plano de saúde e centro de atendimento exclusivo, não conseguem resolver os problemas que têm. Donizeth, por exemplo, relata que é assistido pelo Ipasgo e faz consultas no Cara. No entanto, não consegue fazer todos os procedimentos que precisa.

“Estou há dez anos tentando extrair uns dentes que infeccionaram, mas não consigo fazer a extração. Desde a época do acidente que eu comecei a ter esses problemas de saúde”.

“Já deixei os exames que me pediram para fazer lá na fundação [Cara]. Estou esperando para ver se conseguem um local com Unidade de Terapia Intensiva [UTI] e cardiologista para fazer o procedimento”, disse.

Aparecida é outra vítima que recebe atendimento médico do Ipasgo e no Cara. Porém, ela critica a atitude de alguns profissionais do Centro. A paciente conta que consultou com uma dermatologista no local que indicou um procedimento pela clínica particular e não pelos convênios.

“Eu fui e mostrei uma pinta que achava estranha. A princípio, ela nem olhou direito. Eu precisei levar minha mãe na dermatologista dela, que não tem plano se saúde, e acabei perguntando. Essa médica disse que eu devia olhar mesmo porque parecia câncer de pele. Voltei na médica do Cara e ela disse que poderia olhar direito, analisar o problema e me deu o preço para o procedimento de retirar a pinta, mas se eu fosse ao consultório dela, pagando particular”, reclamou.

O Cara esclareceu que Donizeth foi encaminhado para os cuidados da odontóloga que faz atendimento por meio do Ipasgo, por ele ser “paciente com risco cirúrgico”. Ainda segundo a unidade, a operação dele deve ser realizada no Hospital Santa Terezinha, assim que houver liberação da vaga.

Já a respeito da consulta com a dermatologista da Aparecida, o órgão esclareceu que os atendimentos feitos no Cara “são exclusivamente ambulatoriais”. Portanto, para procedimentos cirúrgicos, o paciente é aconselhado a fazer agendamento com profissionais do Ipasgo ou do Sistema Único de Saúde (SUS). Por fim, destacou que “os médicos do Cara não têm nenhum interesse em encaminhar pacientes aos seus consultórios”.

A Fundação Leide das Neves se tornou o Centro de Assistência aos Radioacidentados (Foto: Reprodução/Cara)

Assistência

Conforme o diretor-geral do Cara, André Luiz de Souza, o Centro atende 1.143 pacientes dos três grupos de radioacidentados. O espaço oferece assistência médica e psicológica multidisciplinar de forma gratuita.

“A unidade surgiu em 2011 e tem como função fazer o monitoramento e acompanhamento desses pacientes. Então, no mês do aniversário do paciente, ele é convidado a vir até a unidade e fazer esse monitoramento. Ele comparece com os exames de rotina que fez no curso do último ano, os profissionais avaliam, colocam no nosso prontuário eletrônico e vamos mantendo o acompanhamento da população radioacidentada”, esclareceu.

Somado ao monitoramento recente, a unidade também guarda informações coletadas na época do acidente, quando ainda era denominada Funleide. Conforme dados da unidade, quatro pessoas morreram em decorrência da radiação que receberam. Outras 22 tiveram radiolesões, que são ferimentos que não cicatrizam por causa do efeito da radiação no corpo, podendo ser quase imperceptíveis, ou levar a perda de membros. O número total de pessoas que tiveram alguma radiação encontrada no corpo foi de 129.

Milhares de pessoas foram avaliadas na época do acidente com césio-137 (Foto: Reprodução/Cara)

“Na época, o estado recorreu a protocolos internacionais de acompanhamento da população. Foi feita triagem, no Estádio Olímpico de Goiânia, em mais de 112 mil pessoas. Dessas, foi identificado algum tipo de radiação em 249. Deste grupo, 120 pessoas apresentavam radiação só nas vestimentas e 129 realmente tinham sido contaminadas com a radiação”, afirmou.

Atualmente, o Grupo 1, que tinha originalmente 56 membros, é formado por 94 pesoas, das quais 46 são filhos e 3 são netos dos acidentados. Ao longo dos 30 anos, 11 pessoas que pertenciam a esse conjunto morreram.

Já o Grupo 2 é formado por 89 indivíduos, dos quais 42 são filhos e 3 são netos dos membros originais, que eram 47 na época do acidente. Desta formação, 3 pessoas morreram ao longo dos últimos 30 anos.

No caso do Grupo 3, que é formado por vizinhos e pessoas que trabalharam nos locais contaminados, como policiais militares, bombeiros e outros servidores, não foram reconhecidos como vítimas do acidente até 2002. Inicialmente, 1.037 formavam a categoria, que hoje conta com 959 membros, após a morte de 77.

(Foto: Arte/G1)

O total de radioacidentados que recebe pensão estadual é de 265, a pensão federal é dada a 486 pessoas. No entanto, destes grupos, 116 recebem ambas. Portanto, das 1.143 vítimas, 751 são pensionistas.

“Muitas pessoas ainda tentam ser reconhecidas como vítimas do acidente, mesmo 30 anos depois que tudo aconteceu. No caso dos grupos 1 e 2, além de filhos e netos desta categoria, é necessário comprovar que tem a dosimetria de radiação ou que é descendente de quem tem. Já para o terceiro grupo, é preciso comprovar que morou perto do local na época do acidente ou trabalhou nas áreas contaminadas e que tem alguma doença grave ou crônica”, afirmou o diretor do Cara.

A pessoa que pleita os benefícios é avaliada por uma junta médica com profissionais de dentro do Cara e alguns convidados. O caso passa por avaliação da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) e da Procuradora Geral do Estado (PGE). Por fim, se for aprovado, o paciente passa a receber a pensão e/ou atendimento do Ipasgo. No entanto, se o caso for negado, é possível tentar por meios judiciais. Não há dados de quantos ainda procuram ser reconhecidos como vítimas.

Doenças

André e outros profissionais do Centro ponderam que não há como comprovar que os problemas de saúde identificados anos após o ocorrido tenham alguma relação com o acidente.

O diretor do Centro de Excelência em Ensino, Pesquisa e Projetos Leide das Neves Ferreira (CEEPP-LNF), Aurélio de Melo Barbosa, pontua que estudos realizados pela instituição apontam que não há maior incidência de doenças crônicas, como diabetes ou hipertensão em radioacidentados se comparados à população não afetada pela radiação.

“As prevalências das doenças não são diferentes da população em geral. Não há incidência maior de uma ou outra. Essas doenças dependem de fatores para ocorrer, inclusive de comportamento do indivíduo. Existem tendências biológicas, fatores sociais, fatores econômicos, culturais, genéticos. A princípio, o acidente radiológico trouxe um fator a mais para essas pessoas, porém, enquanto realidade, as prevalências são as mesmas”, esclareceu.

Aurélio Barbosa explica que incidência de doenças não é maior em radioacidentados (Foto: Vanessa Martins/G1)

Além das consequências na saúde física das pessoas afetadas pela radiação, o Cara também identificou sequelas psicológicas entre os radioacidentados. A psicóloga Suzana Helou acompanhou as vítimas desde a época do acidente e afirma que houve consequências de variadas formas, principalmente entre crianças e adolescentes.

“Uma paciente conta que tinha 14 anos, estava se preparando para fazer a festa de 15 anos e o acidente caiu de paraquedas na vida dela, tirou dela os pais e ela diz que a vida nunca mais foi a mesma. Outra diz que trabalhava, estudava, aos 12 anos, precisou sair da escola, do trabalho, não conseguiu se reinserir por discriminação e acabou se entregando para as drogas e luta até hoje para sair”, recordou.

Suzana afirma que, segundo pesquisas realizadas com a população radioacidentada, 85% ainda se sente como vítimas do acidente, 33% ainda acredita que haja discriminação. Outro dado que chama a atenção da psicóloga é que 45% ainda considera o acidente um fator de estresse e que o nível de tensão entre eles é de 24% mesmo quase 30 anos depois do ocorrido.

“O que aconteceu na época é o que a gente considera uma situação de choque. Hoje, a gente percebe que a vítima da radiação tem uma particularidade que é a permanência do fator estressor. Existe a perspectiva de que a radiação vai expor a pessoa a desenvolver doenças degenerativas, câncer, leucemia, ter predisposição a gerar filhos com alguma deformidade, mesmo que todas as crianças que nasceram de famílias afetadas tenham nascido perfeitas. Eles permanecem nessa perspectiva. Eu considero como um dos desafios agora, 30 anos depois do acidente, é desmistificá-los em relação a essa perspectiva”, avaliou.

A psicóloga Suzana Helou relata que muitos ficaram traumatizados com acidente com césio-137 (Foto: Vanessa Martins/G1)

Inquéritos

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) atuou, na época, em defesa dos servidores públicos que trabalharam nas regiões em que a cápsula foi aberta, fazendo a segurança do local e transportando material considerado lixo radioativo. Conforme o promotor Marcus Antônio Ferreira Alves, autor do inquérito, vários deles apresentaram sintomas de intoxicação pela radiação e doenças graves, como câncer, e não eram reconhecidos como vítimas.

“Para os servidores públicos do Estado, não foi um acidente porque todos foram mandados para lá depois que o estado já sabia do que se tratava”, diz o promotor.

“O patrão sabia que lá era perigoso e mandou funcionários para lá. Os policiais, por exemplo, não poderiam negar a ordem porque poderiam ser presos. Esses servidores foram colocados em risco pelo estado”, afirmou.

Ainda conforme o promotor, o inquérito apurou que funcionários do Crisa foram chamados para quebrar as demolições de locais contaminados e até para fazer o transporte desses dejetos para um depósito provisório. Segundo ele, neste espaço, trabalharam pessoas que também ficaram expostas à radiação.

“Dentro dos depósitos provisórios ficavam pessoas contratadas, mas que não tinham qualquer treinamento para trabalhar com radiação. Essas pessoas foram, inicialmente, pagas com recibos e depois terceirizaram esse serviço de colocar os dejetos no depósito”, pontuou.

Ainda segundo Marcus Antônio, todas as irregularidades descritas no inquérito só foram descobertas no ano 2000, quando policiais militares que trabalharam no local foram diagnosticados com diferentes tipos de câncer. A partir deles, foram descobertos casos semelhantes em bombeiros, funcionários do Crisa, da Vigilância Sanitária e até da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

“Uma gari, por exemplo, estava trabalhando na limpeza da Febem, para onde foram levados os pacientes mais graves, e teve contato com várias pessoas fragilizadas, que abraçavam ela. Ela lavava lençóis que tinham secreções das vítimas. Ela acabou morrendo com 25 tumores no cérebro pouco antes de ser reconhecida como vítima”, relatou.

Promotor Marcus Antônio defendeu trabalhadores que atuaram em áreas contaminadas (Foto: Vanessa Martins/G1)

O inquérito deu origem a um Termo de Responsabilidade e Ajuste de Conduta (TAC), assinado em 2002, no qual o Governo de Goiás reconheceu “a existência de vítimas, servidores públicos e agentes da administração indireta, do acidente com o césio-137”. Nele, centenas de pessoas que trabalharam na região afetada pela radiação passaram a ter direito a uma pensão estadual, como forma de indenização.

A Secretaria Estadual de Saúde informou, por meio de nota, que nenhum dos trabalhadores do estado “permaneceu nas áreas contaminadas sem a garantia dos técnicos da Cnen”, que monitoraram previamente os locais e “asseguravam as condições de trabalho para as pessoas envolvidas nas limpezas das respectivas áreas”.

O órgão destacou ainda que toda a descontaminação e limpeza das áreas afetadas pela radiação seguiram “os protocolos da Agência Internacional de Energia Atômica e da Cnen”. A Secretaria disse ainda que “os aparelhos de radioterapia que continham césio-137 tornaram-se obsoletos e, atualmente, são usados apenas equipamentos que funcionam com uso de fonte elétrica, oferecendo total segurança para a população e trabalhadores técnicos que os operam”.

Chefe da divisão de rejeitos da Cnen e profissional que identificou o acidente radiológico, Walter Mendes Ferreira afirmou ao G1, por telefone, que apenas os técnicos do órgão realizaram a descontaminação e todos os profissionais do estado que trabalharam na região ou no transporte não sofriam riscos de contaminação.

“A Polícia Militar fez a vigilância física do local. Os funcionários do Crisa não fizeram nenhuma limpeza e os motoristas transportaram o material já embalado. Eles não tinham contato com o material. A radiação poderia afetar os técnicos da Cnen, não teria sentido expor o público. Se fosse assim, os técnicos teriam que ganhar pensão e foram 720 técnicos que foram para Goiânia. O que existe na realidade é uma fobia, tudo pensam que é o césio-137”, esclareceu.

O especialista afirmou ainda que todo o atendimento foi feito de maneira correta atendendo aos requisitos de normas internacionais em casos de acidentes radiológicos.

“Todos os procedimentos de descontaminação foram obedecidos à risca, foram acompanhados até por médicos que atuaram no caso de Chernobyl [acidente nuclear ocorrido na Ucrânia, em 1986] . A contaminação era só por contato físico, de absorção do corpo. Como a cidade estava em pânico, levamos como lixo radioativo até objetos que estavam abaixo dos limites internacionais. Optamos por isso para deixar a população tranquila”, alegou.

O Ministério Público Federal (MPF) também atuou em defesa das vítimas do acidente exigindo pagamento de pensões federais. O órgão instaurou uma Ação Civil Pública em 2004 pedindo o reajuste dos valores das pensões aos radioacidentados, solicitando que o valor pago não seja menor que o salário mínimo vigente. O juiz federal Jesus Crisóstomo de Almeida decidiu, em 2005, em favor do órgão.

Já no ano de 2010, o MPF entrou com outra Ação Civil Pública solicitando que os processos das pessoas que queriam ser reconhecidas como vítimas para receber a pensão federal não durassem mais do que 60 dias. O mesmo processo solicitava que fosse incorporado um médico psiquiatra no quadro de profissionais do Cara. Quatro anos depois, o desembargador federal Souza Prudente concedeu esses direitos às vítimas.

Responsabilidades

O MPF também é o responsável por investigar acidentes como o que envolveu o césio-137. Em novembro de 1987, ou seja, dois meses após a cápsula com a substância ser encontrada, o órgão instaurou uma ação penal contra cinco pessoas que poderiam ser responsabilizadas pelo ocorrido:

Carlos de Figueiredo Bezerril – médico responsável pelo Instituto Goiano de Radiologia (IGR), onde a cápsula foi achada

Criseide Castro Dourado – médica responsável pelo IGR

Orlando Alves Teixiera – médico responsável pelo IGR

Flamarion Barbosa Goulart – físico que prestava consultoria para o IGR

Amaurillo Monteiro de Oliveira – dono do prédio

Segundo o MPF, a denúncia apontava a omissão dos responsáveis pelo IGR, responsáveis pela guarda do equipamento de radioterapia, além de descumprimento às normas da Cnen que regulamentam os cuidados com substâncias radioativas. Conforme o processo, eles foram denunciados por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e por lesão corporal culposa.

Após a tramitação do processo na Justiça Federal, os réus foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão em regime aberto pelo crime de homicídio culposo. A pena foi transformada em prestação de serviços comunitários. Ainda assim, em 1999 a ação penal foi arquivada.

No último dia 2 de setembro, Flamarion afirmou ao Fantástico que, depois que o IGR foi desativado, a cápsula com o césio-137 tinha sido levada ao Hospital Araújo Jorge e que não sabe como o equipamento voltou para o lote do instituto. Diante da declaração, a associação mantenedora da unidade instaurou uma sindicância para apurar a denúncia feita três décadas após o fato.

Físico diz que cápsula com césio-137 foi retirada do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia (Foto: Reprodução/TV Globo)

Ao G1, Flamarion ressaltou que não havia revelado a informação antes por não se essa a estratégia da defesa na época. “O advogado da época optou por não revelar isso. De certa forma, foi discutido”, afirmou.

O físico disse ainda que cumpriu a pena determinada pela Justiça junto com os demais condenados e que, até hoje, paga pensão para os dois catadores que encontraram a cápsula. Ele acrescenta que não se sente culpado pelo acidente. “Tenho minha consciência tranquila. Na época, eu era o único com o medidor de radiação, então, andei por todos os lugares contaminados, trabalhando. Fiz tudo que estava ao meu alcance e mais”, pontuou.

Já o advogado de Orlando Alves Teixiera, Paulo Lacerda, informou que o seu cliente também cumpriu a pena de 3 anos e 2 meses em regime aberto, além de prestar serviços comunitários e pagar uma indenização aos catadores que encontraram a cápsula. No entanto, ele afirma que acredita que a condenação do cliente foi injusta.

“Foi uma tragédia, vidas perdidas, não foi por dolo, aconteceu e eles responderam por ter negligenciado, tanto o Estado quanto o pessoal responsável pela clinica. Eles tentaram proteger esse material o tempo todo. A verdade é que foi um descaso político. Considero que o Orlando é inocente”, destacou.

O advogado de Amaurillo Monteiro de Oliveira Filho , José Carlos de Almeida Queiroz afirmou que seu cliente não foi responsável, de maneira alguma, pelo acidente.

“Ele reconhece que não tem culpa nenhuma porque as vítimas que adentraram no local entraram para subtrair a cápsula. Foi até, de certa forma, um furto. Não poderiam adentrar lá. Quando subtraíram a cápsula, ele não era mais sócio do instituto”, afirmou.

O G1 também entrou em contato com um antigo advogado da médica Criseide Castro Dourado, mas ele informou que não estava mais autorizado a falar em nome dela. Com a condenada, a reportagem não conseguiu contato.

O G1 tentou falar com o médico Carlos Figueiredo Bezerril por telefone, mas as ligações feitas até o início da noite de quarta-feira (13), não foram atendidas.

Além dos cinco citados, o MPF também moveu um processo para punição dos órgãos públicos responsáveis. Após Ação Civil Pública, instaurada em 1995, o órgão conseguiu a condenação, no ano 2000, da Cnen por falta de fiscalização e controle preventivo. A Comissão foi obrigada a pagar R$ 1 milhão ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) para garantir o atendimento médico às vítimas e acompanhamento médico de Abadia de Goiás, cidade que abriga o depósito de rejeitos radioativos.