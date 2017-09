Homem é alvejado por disparos de arma de fogo após bandidos roubarem seu veículo

Segundo informações o fato aconteceu no tarde da última quarta-feira (13), em um estabelecimento comercial (bar) que fica as margens da GO 213 saída para Goiânia, quando a vítima (Antônio 66 anos) foi surpreendida por assaltantes que levaram seu veículo Toro.

A vitima foi alvejada por disparos de arma de fogo, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

A Polícia Militar faz cerco para tentar localizar os marginais que fugiram pela GO 139 sentido Marzagão.

Fonte: Redes Sociais/ Lúcia Moreno