Lula e Palocci, o fim de uma amizade: de ‘uma das maiores inteligências do país’ a ‘frio e calculista’.

RIO — Uma semana depois do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci ter dito que o ex-presidente Lula fez “um pacto de sangue” com a Odebrecht, o petista mudou o tom e saiu para o ataque contra o companheiro de partido. Se no passado fez rasgados elogios ao colega por ter estabelecido para o PT um bom relacionamento com a iniciativa privada, na quarta-feira, em depoimento ao juiz Sergio Moro, o ex-presidente classificou Palocci como “frio e calculista”. Lula chegou a falar em “desfaçatez” de Palocci para rebater seu ex-ministro, a quem, cinco meses antes, chamou de “uma das maiores inteligências do país’.

Lula em Palocci em 2003: PT no governo – Gustavo Miranda / Agência O Globo / 25-6-2003