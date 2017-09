Polícia Civil conclui investigações sobre crime bárbaro ocorrido em festa realizada em Caldas Novas

Na tarde desta quarta-feira, 13/09, a Delegacia de Polícia de de Caldas Novas realizou a apresentação de Gabriel F.C. Vilela, 18 anos.

Gabriel é apontado como o indivíduo que abriu fogo na saída de um evento de som automotivo ocorrido no dia 09/07, numa casa de festas situada no Setor Caminho do Lago.