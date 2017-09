Polícia Militar de Caldas Novas, apreende menor com drogas

O fato aconteceu na tarde da última quarta-feira (13) no Setor Serrinha, após solicitação do Copom SGT Walles de que um indivíduo havia deixado uma sacola em meio a um matagal no setor Serrinha a equipe do Serviço de Inteligência deslocou até as imediações e ficou monitorando o local.

Cerca de 1h depois avistaram um indivíduo chegar de carro e ir até onde estava a referida sacola, após retornar ao seu veículo o mesmo foi abordado pela a equipe e encontrado como autor R.P.T, menor de idade aproximadamente 500g de maconha e 50g de cocaína.