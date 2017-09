Advogado suspeito de fazer dívida de R$ 7 milhões no nome do cunhado e matá-lo é solto em Guapó

O advogado Sebastião Carlos de Oliveira, preso suspeito de fazer dívida de R$ 7 milhões no nome do cunhado, o lenhador Hélio Alves Borges e matá-lo, foi solto, neste domingo (17), em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o advogado dele, Roberto Serra, uma liminar da Justiça acatou o pedido de habeas corpus da defesa, que alegou falta de fundamentação no pedido de prisão.

“O argumento deste pedido foi que o pedido de prisão estava sem a devida fundamentação, completamente desmotivado e sem os indícios necessários para tal decretação, que é uma prisão muito grave. Em nenhum momento ele atrapalhou as investigações, além disto, trata-se de um sexagenário, e isso deve ser levado em conta também”, afirmou ao G1 o advogado do suspeito.

O lenhador foi morto a tiros, em maio deste ano, em Guapó. Segundo o delegado responsável pelo caso, Arthur Fleury, Sebastião é suspeito de ter criado empresas no nome do parente, que têm dívidas de R$ 7 milhões. Conforme o delegado, testemunhas informaram que as dívidas começaram há mais de sete anos, quando a vítima e o suspeito ainda moravam na fazenda do advogado, em Guapó.

“Nos depoimentos, as testemunhas relataram que Sebastião teve algumas empresas e colocou no nome do Hélio gerando dívidas milionárias. Nessas declarações, as pessoas apontam que o Hélio era laranja dele. Ainda é obscuro, mas recebemos informações de que o lenhador recebia uma quantia em dinheiro do cunhado e que isso teria gerado algumas discussões”, explicou ao G1.

Suspeito de matar cunhado teria feito empresas no nome da vítima em Guapó

Descoberta da dívida

Na época, enquanto Hélio trabalhava às margens de uma rodovia, o policial rodoviário federal Huge Schaiblich, fez um levantamento sobre a vítima para confirmar se o homem tinha licença para cortar árvores no local. No entanto, a pesquisa revelou as dívidas milionárias.

“Chamou atenção um simples lenhador, uma pessoa bastante simplória, que não tinha nenhum veículo, nem uma motocicleta para andar, ser o proprietário de uma empresa milionária”, afirmou em entrevista à TV Anhanguera.

Após a descoberta foi feita uma denúncia contra Sebastião e Hélio pediu proteção por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme um documento da corporação, emitido em novembro 2010, “o mesmo teme atentados contra sua vida pessoal e solicita a possibilidade de um apoio do Estado no sentido de inclusão de seu nome no rol de proteção à sua vida pessoal”.

Ainda segundo Fleury, a vítima se mudou e conseguiu ficar longe do local por cerca de sete anos, já que recebia ameaças do cunhado. No entanto, com a morte do irmão de Hélio este ano, ele retornou à fazenda em maio para reclamar uma herança.

“Ele foi até o Sebastião para negociar um pedaço de terra que esse irmão havia deixado. Eles não conseguiram chegar a um acordo e Hélio saiu falando que iria tomar posse da terra. Nisso, o Sebastião atirou nele”, contou o delegado Fleury.

Fleury relata que o suspeito se apresentou a um promotor na época do crime alegando legítima defesa. No entanto, o próprio delegado não considera que a versão dele seja possível.

“Não foi legitima defesa porque o tiro foi pelas costas. Hélio não tinha nenhuma arma, vinha sendo ameaçado há anos pelo Sebastião. Após o fato o Sebastião começou a captar testemunhas, não deixava ir na delegacia. Pedi a prisão temporária dele que foi deferida pelo judiciário há duas semanas. Já cumprimos mandados na casa, no escritório, na fazenda e ele não foi encontrado”, disse.

O delegado afirmou que o suspeito deve ser indiciado pelo crime de homicídio qualificado por impossibilitar a defesa da vítima.

Pedido por justiça

A filha da vítima, que preferiu não ter a identidade divulgada, conta que lembra da época que o pai era ameaçado e cobra providências para que o autor do homicídio dele seja punido. Ela também condena a atitude do culpado.