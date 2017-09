Pai de vereador teve carro roubado por assaltante em Caldas Novas

O fato aconteceu no final da manhã do último sábado (16), no setor Parque Real, quando a vítima pai do vereador Léo de Oliveira foi abordado pelo assaltante que de posse de uma arma anunciou o assalto levando seu veículo Fiat Uno.

A Polícia Militar foi acionada, e iníciou-se então uma perseguição policial, na fuga o assaltante identificado como Ítalo acabou atingindo dois veículos, um Uno branco que teve a frente destruída e uma moto, o condutor (nome ainda não divulgado) acabou ferido e foi levado para atendimento médico.

O comandante do 26° BPM Tenente Cel. Belelli está no local acompanhando a ocorrência que assustou moradores do setor Jardim Tangará onde houve a colisão do veículo levado pelo assaltante que foi detido pelos militares.

Fonte: Redes Sociais/ Lúcia Moreno