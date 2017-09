Genarc prende traficante de cocaína em Caldas Novas.

Policiais Civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos [GENARC] de Itumbiara, coordenados pelo delegado Rogério Moreira, acabam de prender em flagrante delito, nesta terça-feira [19] Gleisson Gomes da Silva, de 29 anos, no Jardim Holiday em Caldas Novas, pelas práticas do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

Após 15 dias de investigações, o GENARC identificou o criminoso como sendo um grande distribuidor de cocaína.